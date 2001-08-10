Тихоокеанское
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выпускные линейки прошли в школах Томаринского района

Выпускные линейки прошли в школах Томаринского района

Выпускные линейки прошли в школах Томаринского района вчера, 15 июня. Ученикам 9-х и 11-х классов выдали документы о получении среднего и основного общего образования.

Как отметили в пресс-службе администрации района, в этом году стены учебных заведений муниципалитета всего покинут 45 одиннадцатиклассников. 

"Выпускники надеялись, что смогут станцевать прощальный вальс и встретиться на выпускном вечере. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, поэтому в школе провели только торжественную линейку с вручением аттестатов", - подчеркнули в мэрии.

Отметим, что документы школьникам начали вручать до сдачи ЕГЭ и ОГЭ, независимо от их результатов. 

Кроме того, аттестаты вручили выпускникам девятых классов. Документ об основном общем образовании получили 114 ребят.

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