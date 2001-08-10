Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования

Валерий Лимаренко: На всех участках для голосования в Сахалинской области должна быть обеспечена максимальная санитарная безопасность. Глава региона сегодня посетил пункт для голосования, расположенный в гимназии №3 Южно-Сахалинска. Здесь, как и на остальных избирательных участках в островном регионе, с 25 июня по 1 июля граждане смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Процедуру проведут с максимальным соблюдением требований санитарной безопасности.

На входе в избирательный участок посетителей встречают с бесконтактным термометром. Пришедший сразу должен надеть маску и перчатки. Далее он проходит по разметке и на расстоянии около 2 метров предъявляет члену комиссии паспорт. Получив бюллетень, отправляется в кабинку и после опускает документ в урну для голосования. Выполнив процедуру, избиратель покидает помещение через другой вход. Глава региона лично и пошагово проверил весь процесс.

– Мы должны обеспечить возможность каждому выразить свою волю при голосовании по поправкам в Конституцию. И в условиях пандемии основная задача – обеспечить безопасность. Здоровье сахалинцев и курильчан – это главный приоритет. Сегодня мы провели своеобразную тренировку. На избирательном участке всё организовано как положено, готовность стопроцентная. Максимальная санитарная безопасность должна быть обеспечена на всех участках для голосования в Сахалинской области, – отметил Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков. Для них в полном объеме уже закуплены средства индивидуальной защиты – их будут использовать как члены комиссий, так и избиратели. На эти цели из федерального бюджета в регион поступило 32 миллиона рублей. Все, кто задействован в обеспечении процедуры голосования, в том числе, члены избирательных комиссий, сотрудники районных администраций, полицейские – сдали тесты на коронавирус.

– Все помещения для голосования предварительно были продезинфицированы, проводить санобработку на участках будут каждые 2 часа. Особо отмечу, в местах для голосования у нас будет находиться не более 10 человек в час. Это позволит избежать санитарных рисков из-за скопления людей, – сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Напомним, возможность выразить волю предоставят и тем, кто находится в больницах, обсерваторах и на домашней самоизоляции. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой, там голосование проведут по особому регламенту безопасности бесконтактным способом.

Сегодня на островах продолжается досрочное голосование в труднодоступных и на удаленных территориях. Свое мнение по внесению поправок в Конституцию уже выразили более 1300 избирателей.

Основной период голосования стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. А до 30 июня передвижные участки будут работать еще и во дворах, если от жильцов поступит много заявок на надомное голосование.

Чтобы выразить волю там, где удобно, а не по месту прописки, заявление надо подать до 21 июня. Сделать это можно через портал «Госуслуг», в отделениях МФЦ, а с сегодняшнего дня и в участковых комиссиях. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20 или на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.