Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2020
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске ведутся работы по ямочному ремонту дорог

В Поронайске ведутся работы по ямочному ремонту дорог

В Поронайске стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. Ямочный ремонт проводится на участках городских улиц, которые требуют срочного восстановления. Ремонтом поврежденного асфальтового покрытия занимаются специалисты ГУП Сахалинской области «Поронайское ДРСУ».

Способ ямочного ремонта довольно прост и эффективен. Сначала отделяется поврежденный участок от покрытия. Делается это при помощи дорожной фрезы. Затем производится очищение дефектного участка от пыли и крошки. Далее, дно обрабатывают разогретым битумом и после чего заливают асфальтобетонную смесь.

Работники предприятия уже отремонтировали участки по улицам Сахалинская  и Победы. В ближайшее время ямочный ремонт начнется по улицам Невельская и  Восточная. Всего на восстановление участков выделено около 1 миллиона рублей.

Помимо текущего ремонта в Поронайске продолжается капитальный ремонт двух улиц. Новое асфальтобетонное покрытие и пешеходные тротуары в этом году получат улицы Ленина и Западная.

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