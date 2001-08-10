В Поронайске ведутся работы по ямочному ремонту дорог

В Поронайске стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. Ямочный ремонт проводится на участках городских улиц, которые требуют срочного восстановления. Ремонтом поврежденного асфальтового покрытия занимаются специалисты ГУП Сахалинской области «Поронайское ДРСУ».

Способ ямочного ремонта довольно прост и эффективен. Сначала отделяется поврежденный участок от покрытия. Делается это при помощи дорожной фрезы. Затем производится очищение дефектного участка от пыли и крошки. Далее, дно обрабатывают разогретым битумом и после чего заливают асфальтобетонную смесь.

Работники предприятия уже отремонтировали участки по улицам Сахалинская и Победы. В ближайшее время ямочный ремонт начнется по улицам Невельская и Восточная. Всего на восстановление участков выделено около 1 миллиона рублей.

Помимо текущего ремонта в Поронайске продолжается капитальный ремонт двух улиц. Новое асфальтобетонное покрытие и пешеходные тротуары в этом году получат улицы Ленина и Западная.