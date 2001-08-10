Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. Проект, объявленный Владимиром Путиным, призван поддержать социально ориентированные НКО, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Прием заявок продлится с 16 июня по 15 июля.

На специальный конкурс принимаются проекты по трем направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Некоммерческие организации могут оказывать адресную помощь людям старшего поколения, заразившимся COVID-19, многодетным и малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, выпускникам детских домов, а также людям, нуждающимся в паллиативной помощи, работникам медицинских и социальных учреждений, людям без определенного места жительства и другим нуждающимся.

Определяющим для победы фактором будет опыт работы организации с выбранными целевыми группами. Участие в спецконкурсе смогут принять, в том числе НКО, имеющие два действующих гранта Президента Российской Федерации.

За счет средств гранта можно будет покрыть расходы на заработную плату, аренду помещений, приобретение средств индивидуальной защиты, услуги связи, проведение медицинских исследований, страхование жизни и здоровья. Также предполагается оказание прямой материальной помощи – обеспечение бесплатным горячим питанием, продуктовыми наборами, одеждой, обувью, предметами первой необходимости, лекарствами и медицинскими изделиями, проведение уборки, дезинфекции, мелкого бытового ремонта.

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 сентября 2020 года и завершаться не позднее 31 декабря 2021 года.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.