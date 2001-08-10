Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по улице Горького частично закроют в Южно-Сахалинске

Движение по улице Горького частично закроют в Южно-Сахалинске

Очередная репетиция парада пройдет в Южно-Сахалинске сегодня, 17 июня. Из-за этого введут ограничения для движения транспорта.  

С 19:30 до 22:30 ограничат движение по улице Горького от Компроспекта до улицы Емельянова, включая площадь Победы. 

"Обращаем внимание, что до начала репетиции на время прибытия военной техники и формирования колонны ограничат движение по улице Горького в северном направлении от улицы Емельянова до проспекта Победы. Ориентировочно с 18:00. Движение на этом участке в южном направлении ограничено не будет", - подчеркнули в пресс-службе мэрии областного центра.

Кроме того, о датах и времени проведения следующих репетиций сообщат дополнительно. 

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