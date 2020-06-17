Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2020
Сегодня 06:45
69,62|78,29|40,74
«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ
12:32, 17.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Компроспекта и улицы Амурской на месяц закроют для движения транспорта

Перекресток Компроспекта и улицы Амурской на месяц закроют для движения транспорта
Перекресток Коммунистического проспекта и улицы Амурской, а также участок дороги до западной стороны здания №43 ("Сахалинэнерго") в Южно-Сахалинске с утра 18 июня закрывается на капитальный ремонт, который проводится в рамках муниципального контракта. 
 
Как сообщают в администрации областного центра, при благоприятных погодных условиях ограничения для движения транспорта продлятся до конца июля.
 
Помимо замены асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней и оборудования пешеходных зон, силами подрядной организации будут выполнены работы по перекладке водопровода, ливневой канализации, коммуникаций связи и озеленению.
 
В связи с введенными ограничениями скорректирован объезд общественного транспорта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?