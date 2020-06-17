Перекресток Компроспекта и улицы Амурской на месяц закроют для движения транспорта

Перекресток Коммунистического проспекта и улицы Амурской, а также участок дороги до западной стороны здания №43 ("Сахалинэнерго") в Южно-Сахалинске с утра 18 июня закрывается на капитальный ремонт, который проводится в рамках муниципального контракта.

Как сообщают в администрации областного центра, при благоприятных погодных условиях ограничения для движения транспорта продлятся до конца июля.

Помимо замены асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней и оборудования пешеходных зон, силами подрядной организации будут выполнены работы по перекладке водопровода, ливневой канализации, коммуникаций связи и озеленению.