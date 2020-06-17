Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 готовят к работе в зимний период

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) приступили к капитальному ремонту котлоагрегата №3. Работы проводятся в рамках подготовки станции к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

В течение двух месяцев теплоэнергетики отремонтируют на котлоагрегате воздухоподгреватели II ступени, заменят пароперегреватели, пароотводящие трубы и питательные трубопроводы. Все работы проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции, их планируется завершить в соответствии с графиком - до середины августа.

Всего в рамках подготовки к предстоящей зиме на ТЭЦ-1, помимо капитального ремонта котлоагрегата №3 и теплофикационной установки, будут выполнены 32 текущих ремонта на основном оборудовании и проведено техническое обслуживание 5 газотурбинных установок.

Ремонтная кампания на ТЭЦ-1 не отразится на надёжности электроснабжения. Благодаря Сахалинской ГРЭС-2 в островной энергосистеме создан необходимый запас мощности.