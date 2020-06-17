Южно-сахалинский детский сад №5 "Полянка" возобновил работу
Южно-сахалинский детский сад №5 "Полянка" возобновляет работу с сегодняшнего дня, 17 июня.
В дошкольном учреждении дважды провели дезинфекцию. Все поверхности обследовали на наличие возбудителей инфекции – результаты отрицательные.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 – в Южно-Сахалинске, 1 – в Красногорске Томаринского района.
– Дошкольные учреждения откроют только тогда, когда мы будем полностью уверены в безопасности для ребят, педагогов и всех сотрудников, – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.
Кроме того, должна появиться информация о функционировании детского сада №50 "Карусель". О снятии ограничений с дошкольных учреждений №8 "Журавленок" и №38 "Лучик" станет известно в пятницу, 19 июня.
Детсад №36 "Мальвина" сегодня закрылся на заключительную дезинфекцию, информацию о его работе родители и педагоги узнают на следующей неделе. Тогда же станет известно об открытии "Теремка" в Красногорске.
Все, у кого выявили положительный тест на коронавирус – сотрудники учреждений, дети и их родители, – находятся под медицинским наблюдением. Людям из круга контактов выдали предписание об обязательной двухнедельной изоляции.
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