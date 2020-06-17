Более 600 ребят на Сахалине начнут изучать иностранные языки в детских садах. В областном центре запущен уникальный пилотный проект в сфере образования. 16 дошкольных учреждений начнут работать в формате би- и полилингвальных площадок.

Официальный старт проекта, участниками которого стали 75 педагогов, состоится в новом учебном году. Но в дошкольных учреждениях уже идет подготовительная работа. К примеру, в детском саду №28 «Матрешка» ввели две ставки педагогов дополнительного образования, проводятся лингвистические игры с малышами. Полилингвальную среду здесь организовали в старших группах. Педагоги Виктория Мавлеткулова и Ольга Крюкова в занимательной форме изучают с ребятами английский и китайский.

– Дети активные, нас всегда встречают радостно, – поделилась Ольга Крюкова. – У нас нет занятий – только игра. Суть не в том, чтобы научить ребенка разговаривать на разных языках, а в том, чтобы развить его мыслительные способности.

– Каждый язык ребенок воспринимает как родной. Детский мозг задействует свои ресурсы таким образом, что возникает языковая догадка. Это очень позитивно влияет на весь процесс мышления. Ребята ни разу не слышали, как мы общаемся на русском языке. Они вообще уверены, что я китаянка, а Ольга Сергеевна – англичанка, – добавила Виктория Мавлеткулова.

Лингвисты общаются с малышами на иностранном языке не менее трех часов в день. Для педагогов обязательно знание детской психики. Концепция проекта также предполагает участие носителей языка и привлечение студентов языковых специальностей для прохождения педагогической практики.

Один из координаторов проекта – заведующая детским садом Ольга Лукьянова рассказала, что с подобной языковой моделью сахалинские специалисты познакомились в прошлом году на конференции института проблем образовательной политики «Эврика» в Москве. Эта идея сразу захватила их – был подготовлен проект, педагоги победили в конкурсе и получили субсидии.

Отметим, что свой практический опыт они представят на площадках второго международного образовательного форума. Мероприятие запланировано в сентябре этого года в Южно-Сахалинске.