Поронайский детский сад №34 «Морячок» отметил полувековой юбилей

50 лет исполнилось детскому саду №34 «Морячок» города Поронайска 16 июня. В честь знаменательной даты в дошкольном учреждении прошло торжественное собрание коллектива. На юбилейном мероприятии собрались работники сада, а также почетные гости – мэр Поронайского городского округа Александр Радомский, председатель районного Собрания Александр Урюпин, представители Департамента образования, культуры и спорта Администрации.

Первым поздравил детский сад с юбилеем глава района Александр Радомский. Он выразил признательность коллективу за плодотворную творческую работу.

- Накопленный годами опыт работы и каждодневный труд всего коллектива дошкольного учреждения позволили создать в детском саду атмосферу доброжелательности, комфорта и полной гармонии. Отрадно, что неизменным в работе всегда было и остается трепетное и бережное отношение к каждому ребенку, энтузиазм, добросовестность и преданность избранному делу. Выражаю слова огромной признательности и благодарности за нелегкий и важный труд. Здоровья, добра, оптимизма и неиссякаемой энергии, – сказал Александр Радомский.

Поздравив коллектив, мэр округа вручил почетные грамоты Администрации заведующему детским садом Валентине Тарабаевой и воспитателю Любови Силантьевой. Благодарственными письмами были поощрены воспитатели Людмила Артемьева, Любовь Султанова, Ирина Пыхалова и кастелянша Виктория Тургун.

Поздравления от депутатского корпуса коллективу выразил Александр Урюпин, а также наградил почетной грамотой инструктора по физической культуре Ирину Клопову.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес заведующего детским садом Валентины Тарабаевой. Валентина Федоровна более тридцати лет работает в учреждении, имеет звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», является депутатом Собрания Поронайского городского округа.