Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2020
Сегодня 06:45
69,62|78,29|40,74
«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет сегодня в двух районах Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет сегодня в двух районах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 18 июня с 09.30 до 15.00 будет отключена подача холодной воды в 1-ом и 2-ом укрупненных кварталах Южно-Сахалинска (ул. Ленина — ул. Сахалинская — ул. Вокзальная — ул. Институтская). 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?