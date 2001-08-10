Капитально ремонтировать улицу Комсомольскую начнут этим летом
В Южно-Сахалинске готовятся к началу капитального ремонта Комсомольской. Уже определили подрядчика. Капитально участок дороги в 700 метров от проспекта Победы до моста перед улицей Емельянова отремонтирует ООО СКФ «Спецстрой». Работы начнутся в конце июня — начале июля.
В ходе капитального ремонта планируют обновить 10429 квадратных метров покрытия проезжей части. Дорога и мост после ремонта станут четырехполосными (каждая полоса по 3,5 метра шириной). Это окажет положительный эффект на скорость транспортного потока, особенно в часы пик. Ливневую канализацию также обновят, сообщили в администрации города.
В планах также провести благоустройство 7692 квадратных метров тротуаров, обустроить с двух сторон велодорожки (их площадь — 1772 квадратных метров) и озеленить прилегающую территорию.
Принимая во внимание, что улица Комсомольская является одной из важнейших транспортных артерий областного центра, администрация города уже сейчас прорабатывает все возможные варианты минимизации создания неудобств передвижения. В частности, принято решение о проведении работ участками, с временными ограничениями движения. Подобная схема организации проезда уже используется на улице Ленина, где проводят капитальный ремонт участка от заезда на ОТБ до ж/д путей. Что касается проезда через мост, то будет возведено временное сооружение.
Кроме того, так как работы будут осуществляться непосредственно рядом с жилыми домами, соблюдение подрядчиком всех необходимых требований, в том числе по организации тишины, возьмут на особый контроль.
Добавим, что при ремонте будет использоваться принцип «от дома до дома». Благодаря ему полностью преобразится пространство между жилыми домами и зданиями, расположенными вдоль этого участка.
Напомним, по принципу «от дома до дома» отремонтированы участок Коммунистического проспекта (от ул. Горького до пр. Мира) и участок Комсомольской (от Коммунистического проспекта до пр. Победы).
Как рассказал начальник отдела по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Лев Нетужилкин, вопрос обновления улицы Комсомольской назрел очень давно, особенно учитывая факт капитального ремонта части улицы севернее проспекта Победы, который завершился почти три года назад. В этом году из городского бюджета выделили дополнительное финансирование, что позволило перевести планы из активного резерва в исполнение.
- Муниципальный контракт на ремонт участка дороги был заключен 8 июня с подрядчиком ООО СКФ «Спецстрой». Сейчас определяется окончательная дата, когда они приступят к работам, но не позднее начала июля. Эта компания в Южно-Сахалинске занимается строительством улиц Фархутдинова, капитальным ремонтом Пограничной, 2-й Центральной. Все работы на этих участках ведутся в соответствии с графиком, местами — с опережением. Что касается Комсомольской, работы на участке от Победы до моста продлятся до конца лета следующего года, - отметил Лев Нетужилкин.
Такие сроки обусловлены масштабом будущих работ - дорожники будут заниматься капитальным ремонтом мостового сооружения протяженностью почти 17 метров, под дорожным полотном будут заменены все инженерные сети — водопровода, сетей связи и кабельные линии, а также обустраиваться наружное освещение. Кроме того, на Комсомольской в рамках муниципального контракта оборудуют системы фото- и видеофиксации.
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