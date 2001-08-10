Сахалинская студенческая весна соберет более 300 участников

Региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» состоится на Сахалине. Церемония открытия пройдет 24 июня.

В связи с пандемией фестиваль состоится в необычном формате. Все площадки будут работать без зрителей. Кроме этого, организаторы будут проводить постоянные перерывы для обработки помещений, проветривания и других мер предосторожности.

- Церемонию открытия мы проведем в онлайн формате. Будем вести трансляции в социальные сети агентства по делам молодежи островного региона, а также сахалинского отделения «Российского союза молодежи». Остальные площадки пройдут в присутствии участников и жюри. Однако зрителей мы позовем на завершающий гала-концерт, который состоится в городском парке Южно-Сахалинска, - рассказал руководитель исполнительной дирекции регионального этапа фестиваля Александр Гаранин.

Региональный этап фестиваля пройдет под девизом «Дорогами нашей весны» и будет посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Участниками сахалинской студвесны станут более 350 человек. Они разделены на 20 делегаций, которые представят Южно-Сахалинск, а также Долинский, Холмский, Углегорский, Невельский, Александровск-Сахалинский районы.

- По традиции больше всего участников представят областной центр. Только от Сахалинского госуниверситета участвует пять делегаций. Отрадно, что в этом году к нам присоединились новые участники – воспитанники детской школы искусств «Этнос», - отметила руководитель мандатно-протокольной службы исполнительной дирекции регионального этапа фестиваля Марина Лаврик.

Новшеством этого года станет проведение форума «В движении», который соберет участников танцевального направления. На протяжении четырех дней фестиваля они будут посещать мастер-классы от сахалинских экспертов, сообщили в администрации города.

Для участников театрального направления также пройдет серия мастер-классов от актеров Чехов-центра. Обучать участников направления журналистика будут представители творческого объединения «ЛИСТ» и главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля.

- Музыканты поучаствуют в джем-сейшене – двухчасовом концерте, где каждый сможет исполнить любые песни. Это будет такой лайтовый и лайфовый концерт, где ребята смогут спеть, как говорится, чего душа просит. Также у нас будут проходить интересные акции и творческие встречи. Но об этом мы расскажем позже, - поделилась заместитель руководителя исполнительной дирекции регионального этапа фестиваля Ольга Новикова.

Завершится фестиваль большим гала-концертом, который объединят с празднованием Дня молодежи. Он пройдет 27 июня в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Там же объявят имена обладателей гран-при фестиваля. Они отправятся на Всероссийский этап фестиваля, который состоится в Ростове-на-Дону в сентябре.

Пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области