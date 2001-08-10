Пожарные Сахалина и Курил получили спецмашины последнего поколения. Ключи от автомобилей в торжественной обстановке сегодня огнеборцам вручил губернатор Валерий Лимаренко. 8 машин приобрели за счет областного бюджета в рамках государственной программы. 5 «Уралов» от здания регионального правительства отправились по районам Сахалина, еще 3 – доставляют на Курилы.

– Это большой праздник для пожарных. Потому что современная техника дает новые возможности при тушении. 8 автомобилей пришли своевременно. Мы помним, как в прошлом году в Красногорске сгорели дома, люди лишились всего. Им оказали всестороннюю поддержку. Но пожарные всегда должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, поэтому нужна лучшая техника, чтобы быстро прийти на помощь, – отметил Валерий Лимаренко.

Цистерны новых «Уралов» вмещают 6 тонн воды. Все спецмашины укомплектованы различным оборудованием, которое позволяет выполнять большой спектр задач, в том числе, оказывать помощь пострадавшим в ДТП. Каждый автомобиль может использоваться индивидуально или как насосная установка при работе в «перекачку» в связке с несколькими автоцистернами при тушении пожаров водой и воздушно-механической пеной.

В отличие от старых, «Урал Next» меньше подвержен коррозии, что очень важно в островных климатических условиях. Для изготовления кабины и отсеков для хранения оборудования здесь использованы современные полимерные материалы. Мощность двигателя новых спецмашин 270 лошадиных сил, против 230 у прежних моделей. Это обеспечивает лучшую динамику, а значит и своевременное прибытие на место ЧП даже в условиях бездорожья.

– Здесь и насосы с производительностью почти вдвое выше – до 70 литров воды в секунду. В машине установлена современная система навигации. Лафетной установкой можно управлять даже из кабины при помощи джойстика. Автоцистерна выполнена из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет использовать ее и для подвоза питьевой воды жителям в случае необходимости, – рассказал начальник анивского пожарного отряда Сергей Левченко.

В течение последних лет в муниципальных образованиях отмечается снижение числа пожаров и погибших на них людей. Однако общее число возгораний все же пока остается немалым.

– С начала года мы перешагнули рубеж в 1200 случаев. При пожаре существует угроза жизни и здоровью человека. И здесь решающий фактор за оперативным реагированием. Одна из самых важных в этом техническая составляющая. Благодаря внимательному отношению правительства Сахалинской области пожарные регулярно получают новую технику, – прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев.

5 новых автомобилей отправились в Углегорский, Долинский, Смирныховский, Анивский и Корсаковский районы. Еще три в ближайшее время будут доставлены во все курильские муниципалитеты.