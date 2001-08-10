Авиакомпания «Аврора» продляет срок действия программы ваучеров до 31 декабря 2021 года

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации авиакомпания «Аврора» принимает все необходимые меры для безопасности и здоровья пассажиров. Понимая, как сложно в настоящее время строить планы и принимать решения изменить их, авиакомпания «Аврора» обращается с просьбой к пассажирам с пониманием отнестись к предложениям перевозчика по изменению поездок.

С 15 апреля 2020 года АО «Авиакомпания «Аврора» изменила порядок произведения возвратов денежных средств за неиспользованные перевозки, оформленные в период с 01 ноября 2019 года вне зависимости от вида, и предлагает первоначально оформленный билет применить в качестве ваучера для оплаты будущих поездок в 2020 или 2021 годах.

Ваучер не требует специального оформления.

Ваш ваучер – это оплаченный неиспользованный авиабилет.

Номер ваучера – номер Вашего билета.

Если планы пассажира изменились, можно воспользоваться ваучером для:

оформления Вашей новой поездки;

оформления поездки Ваших друзей и знакомых.

Также, по многочисленным обращением пассажиров и для большего удобства при планировании поездки или путешествия, продлен и срок действия ваучера – до 31 декабря 2021 года.

Для оформления услуг с использованием ваучера достаточно направить номер авиабилета, сканированную копию документа, удостоверяющего личность, детали новой поездки или необходимых услуг с темой письма ВАУЧЕР на электронный адрес contact-center@flyaurora.ru.

— При добровольном изменении условий перевозки необходимо обратиться в контакт-центр Авиакомпании по телефону 8-800-250-49-88 и произвести возврат мест не менее чем за 40 минут до вылета рейса по расписанию.

За оформлением возврата просим обращаться на сайт Авиакомпании в раздел «Интернет-приемная»: flyaurora.ru/directum/treatment.