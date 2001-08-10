Островной регион – один из лидеров в стране по раннему выявлению коронавируса
Островной регион – один из лидеров в стране по раннему выявлению коронавируса. Такая информация прозвучала во время прямой линии губернатора Валерия Лимаренко в социальных сетях и на телеканале «ОТВ-Сахалин».
В начале эфира сообщили статистику: в Сахалинской области зарегистрировано 388 случаев COVID-19, 105 человек уже выздоровели, 283 – находятся на лечении. Летальных случаев нет. Благодаря обнаружению инфекции на начальной стадии большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме.
– В июне почти 80 процентов инфицированных болели бессимптомно и несли опасность для здоровья окружающих. Около 60 процентов случаев заражения произошли в семье и трудовых коллективах, – рассказала главный санитарный врач региона Ольга Фунтусова. – Сахалинская область – один из лидеров в стране по раннему выявлению инфекции и тестированию на коронавирус. У нас обследуют на 100 тысяч населения 600 человек в день. К примеру, в Приморском крае проводят в 4 раза меньше тестов, при этом каждый день в среднем добавляется 88 заболевших. В Хабаровском крае – в 3,5 раза меньше тестов и 70 зараженных.
Валерий Лимаренко отметил: пока эпидемиологическая ситуация остается напряженной, рано говорить о снятии ограничений. В островной области удалось добиться снижения завозных случаев COVID-19, хотя пассажиропоток даже вырос.
– Мы поставили эффективный барьер на границе Сахалинской области. Отменять цифровые пропуска для людей без местной регистрации пока не планируем. Сегодня у нас работают все отрасли экономики, при этом у них высокие показатели. Часто у меня спрашивают: почему было 10 заболевших, и мы все закрыли, а теперь более 300, и все работает? Победить пандемию сейчас невозможно, поэтому мы учимся полноценно жить в этих условиях, соблюдая меры безопасности. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация не разрешится быстро, и, возможно, продлится до конца года, – сказал губернатор.
Во время прямой линии глава региона также рассказал о наращивании темпов тестирования на COVID-19. Сегодня в сутки обследуют около 2 тысяч человек. Через неделю медики планируют удвоить этот показатель, а в июле – выйти на 5 тысяч тестов в день.
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