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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра, 19 июня. Об этом сообщает мэрия областного центра, ссылаясь на МКП "Городской водоканал".
Ограничение связано с ремонтными работами на сети водопровода. Воды не будет с 9:30 до 14:00 в 10 микрорайоне (квадрат улиц — Ленина — Победы — Пограничная — Мира), а также в 22 районе (квадрат улиц — Ленина — Пограничная — Пушкина — пер. Хвойный).
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