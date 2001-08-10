Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра, 19 июня. Об этом сообщает мэрия областного центра, ссылаясь на МКП "Городской водоканал".

Ограничение связано с ремонтными работами на сети водопровода. Воды не будет с 9:30 до 14:00 в 10 микрорайоне (квадрат улиц — Ленина — Победы — Пограничная — Мира), а также в 22 районе (квадрат улиц — Ленина — Пограничная — Пушкина — пер. Хвойный).