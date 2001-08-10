Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска будет принято 19 июня
Данная информация была озвучена сегодня в ходе прямой линии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, посвященной эпидобстановке в регионе.
Вопрос о возобновлении работы школы в эфире задала мама одного из воспитанников детского лагеря. Женщина посетовала на то, что родителям не сообщают о причинах такого решения и не называют сроков открытия площадки.
– Учреждение было закрыто по предписанию Роспотребнадзора. Там обнаружили контактировавшего с зараженным коронавирусом человека. Сейчас проводится эпидрасследование, которое завершится в пятницу, 19 июня. По его итогам будет принято решение – открывать школу или нет, – сообщила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии. Сейчас в регионе закрыто шесть детских садов: пять в Южно-Сахалинске и один в селе Красногорск Томаринского района. Случаев заражения коронавирусной инфекцией детей в дошкольных учреждениях не было.
Решение о закрытии детсада или отдельной группы принимают специалисты Роспотребнадзора с учетом эпидобстановки. Все, у кого был выявлен положительный тест на коронавирус – сотрудники учреждений, дети и их родители, – находятся под медицинским наблюдением. Людям из круга контактов выдали предписание об обязательной двухнедельной изоляции.
Напомним, что с 17 июня возобновит работу дошкольное учреждение №5 «Полянка» Южно-Сахалинска. 18 июня появится информация о функционировании детского сада №50 «Карусель». О снятии ограничений с дошкольных учреждений №8 «Журавленок» и №38 «Лучик» станет известно в пятницу, 19 июня. Детсад №36 «Мальвина» сегодня закрылся на заключительную дезинфекцию, информацию о его работе родители и педагоги узнают на следующей неделе. Тогда же станет известно и об открытии «Теремка» в Красногорске.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
11:32 15 Июня Еще у 19 человек на Сахалине подтвердился COVID-19
15:04 15 Июня Часть улицы Горького в Южно-Сахалинске перекроют для автомобилистов
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?