Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня

Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска будет принято 19 июня

Данная информация была озвучена сегодня в ходе прямой линии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, посвященной эпидобстановке в регионе.

Вопрос о возобновлении работы школы в эфире задала мама одного из воспитанников детского лагеря. Женщина посетовала на то, что родителям не сообщают о причинах такого решения и не называют сроков открытия площадки.

– Учреждение было закрыто по предписанию Роспотребнадзора. Там обнаружили контактировавшего с зараженным коронавирусом человека. Сейчас проводится эпидрасследование, которое завершится в пятницу, 19 июня. По его итогам будет принято решение – открывать школу или нет, – сообщила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии. Сейчас в регионе закрыто шесть детских садов: пять в Южно-Сахалинске и один в селе Красногорск Томаринского района. Случаев заражения коронавирусной инфекцией детей в дошкольных учреждениях не было.

Решение о закрытии детсада или отдельной группы принимают специалисты Роспотребнадзора с учетом эпидобстановки. Все, у кого был выявлен положительный тест на коронавирус – сотрудники учреждений, дети и их родители, – находятся под медицинским наблюдением. Людям из круга контактов выдали предписание об обязательной двухнедельной изоляции.

Напомним, что с 17 июня возобновит работу дошкольное учреждение №5 «Полянка» Южно-Сахалинска. 18 июня появится информация о функционировании детского сада №50 «Карусель». О снятии ограничений с дошкольных учреждений №8 «Журавленок» и №38 «Лучик» станет известно в пятницу, 19 июня. Детсад №36 «Мальвина» сегодня закрылся на заключительную дезинфекцию, информацию о его работе родители и педагоги узнают на следующей неделе. Тогда же станет известно и об открытии «Теремка» в Красногорске.