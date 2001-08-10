Детский сад "Карусель" в Южно-Сахалинске возобновил работу. После проведения дезинфекции в дошкольном учреждении открыли все группы, за исключением первой и третьей – в них выявлены контактные с больным коронавирусом, передает островное правительство.

Ранее у одного из воспитанников учреждения обнаружили COVID-19. Сотрудники, дети и их родители прошли обследование, а помещения детского сада продезинфицировали.

Информация об открытии первой и третьей группы в "Карусели" появится в субботу, 20 июня. Кроме того, в пятницу, 19 июня, станет известно о снятии ограничений с дошкольных учреждений Южно-Сахалинска № 8 "Журавленок" и № 38 "Лучик".

Напомним, детсад № 36 "Мальвина" вчера закрылся на заключительную дезинфекцию, информацию о его работе родители и педагоги узнают на следующей неделе. Тогда же станет известно и об открытии "Теремка" в Красногорске Томаринского района.