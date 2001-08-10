Тихоокеанское
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Отслеживать движение сахалинских автобусов теперь можно в "Яндекс.Картах"

Отслеживать движение сахалинских автобусов теперь можно в

Администрация Южно-Сахалинска и компания "Яндекс" проработали вопрос отображения всех автобусных маршрутов города в приложении с картами и подписали соглашение об информационном сотрудничестве. 

- Возможность отследить движение автобусов через приложение "Яндекс.Карты" мы запускаем в дополнение к нашему существующему сайту  "Общественный транспорт Южно-Сахалинска". Считаем, что у жителей и гостей города должна быть альтернатива. К тому же эта система имеет несколько больше форм ее использования на различных устройствах, - отметил заместитель директора МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Даниил Зеленев.  

В "Яндекс.Картах" транспорт отмечен специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находятся интересующие автобусы, а если нажать на иконку остановочного пункта — увидеть, через сколько минут они приедут.

Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, при нажатии на иконку остановочного пункта, "Яндекс.Карты" показывают список всех автобусных маршрутов, которые через него проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки.

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