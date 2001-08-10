Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2020
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«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Налог для богатых хотят ввести в России

Налог для богатых хотят ввести в России
Возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве.
 
Как передает РИА Новости, в планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
 
По словам одного из источников, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Уточняется, что такая мера затронет один процент россиян. Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога.
 
"Человек может получать доходы из разных источников — и каждый в отдельности не будет приносить ему более трех миллионов рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально", — рассказал он.
 
По его словам, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.
 
Как отмечает другой источник, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".
 
Однако такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали, говорят в пресс-службе правительства РФ. Ситуацию не прокомментировали в Минфине и ФНС.

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