«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ
Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии обсуждался на селекторном совещании «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения. Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова отметила, что в «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.
«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — заявила она.
Пример такого рода практики уже есть — в Мурманской области свыше двух тысяч учителей получат единовременные выплаты за подготовку и проведение ЕГЭ в размере до 10 000 рублей.
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев предложил довести пример Мурманской области до других регионов.
«Мы понимаем, что не у всех регионов есть такая возможность. Но эти деньги можно найти все-таки в резервах. Этот пример просим довести до других регионов. Мы просим партию представить мониторинг по субъектам — были ли какие-то нарушения, были ли ущемлены права преподавателей в регионах, получили они выплаты в полном объеме или нет. Мы будем доводить информацию до Правительства, чтобы те субъекты, где выплаты осуществлялись, были отмечены на высоком уровне», — сказал Анзор Музаев.
Еще одно предложение «Единой России» — обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом. Например, в Чувашии это уже работает — партия договорилась с одним из операторов сотовой связи, который предоставил учителям тариф с высокоскоростным интернетом за 150 рублей в месяц.
В Свердловской области региональные власти и отделение «Единой России» почти полностью закрыли потребность в технических средствах обучения и обеспечили доступ к Сети, в том числе в труднодоступной местности. Речь идет о приобретении порядка 24 тысяч планшетов и ноутбуков, почти 9,5 тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Кроме того, установлено шесть комплектов спутникового интернета для жителей отдаленных территорий, более 350 модемов приобретено для школ.
«Во время дистанционного обучения мы стали получать обращения от учителей о том, что они несут очень большие затраты на интернет. Его оплата, на наш взгляд, должна компенсироваться государством. Для нас очень важно быть помощниками учителей и подстраховать их «по всем фронтам». Если нужна техника — предоставить технику, нужен интернет — обеспечить доступ к нему. Надо сделать все возможное, чтобы наши учителя выполняли федеральный образовательный госстандарт не за счет своих личных ресурсов», — сказала Алена Аршинова.
Сделать это предполагается в рамках акции «Помоги учиться дома» — напомним, школьники из малообеспеченных многодетных семей получают компьютеры и планшеты для подготовки к экзаменам. Технику получают и учителя.
«Я хочу поблагодарить «Единую Россию» за ту работу, которая была проведена с марта по июнь по предоставлению учителям и школьникам компьютерной техники, которая была необходима во время самоизоляции», — сказал первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и подчеркнул, что в общей сложности около 600 тысяч учащихся и педагогов получили гаджеты.
Помимо прочего, «Единая Россия» проконтролирует выполнение санитарно-эпидемиологических норм во время ЕГЭ, чтобы экзамен прошел безопасно и для учеников, и для учителей.
«В этом году ЕГЭ пройдет в условиях повышенных требований из-за пандемии. Именно поэтому «Единая Россия» считает необходимым организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявила Алена Аршинова.
Эту инициативу поддержали в Рособрнадзоре.
«Нужно проконтролировать соблюдение всех мер безопасности: проверить наличие санитайзеров, измерителей температуры, удостовериться, что зоны вокруг пунктов расчерчены и так далее. За всем этим нужно проследить и оперативно, до 3 июля сообщить нам, если в том или ином субъекте есть проблемы. Тогда мы сможем включиться в работу и организовать необходимую помощь», — сказал Анзор Музаев.
Партия возьмет на контроль реализацию инициатив в регионах совместно с профильными ведомствами.
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