Сахалинцы и курильчане теперь смогут сидеть на обсервации всего 5 дней

Для сахалинцев и курильчан значительно сократят период домашней обсервации. Теперь жители области, возвращаясь с материка, будут находиться в изоляции вместо 14 всего 5 дней. О новых правилах стало известно по итогам заседания санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области.

Такое решение было выработано в связи с многочисленными обращениями людей об организации семейного отдыха. Глава региона Валерий Лимаренко получил их в социальных сетях во время и после вчерашней прямой линии.

Порядок действий при возвращении из отпусков будет выглядеть следующим образом. За 3 дня до прибытия в регион жителям области необходимо пройти тестирование на COVID-19. По прилету следует сдать экспресс-анализ на коронавирусную инфекцию и подписать соответствующее предписание Роспотребнадзора. На третий день нужно пройти еще одно тестирование, а на пятый можно выйти на работу.

К примеру, если житель области прилетел на остров в пятницу со справкой о прохождении теста на COVID-19, то сразу в аэропорту ему следует пройти экспресс-тест на коронавирус. В воскресенье – через 48 часов – у него возьмут мазок для исследования, результат которого станет известен во вторник. А уже в среду – при отрицательных результатах анализа – отдохнувший за пределами региона сахалинец или курильчанин сможет выйти на работу.

Кроме того, на 8-10 день житель области обязан сдать заключительный тест на коронавирус, а на 13-14 – сделать компьютерную томографию легких по ранее принятому в регионе стандарту.

При этом все обследования, проводимые в островном регионе, для сахалинцев и курильчан будут бесплатными. В том числе и для тех, кто собирается вылететь в отпуск.

Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.

– Мы приняли такое решение, чтобы у сахалинцев и курильчан в преддверии отпускного сезона появилась возможность организовать семейный отдых. Особенно важно, что при этом мы сохраняем систему предупреждения COVID-19: 3 мазка и КТ легких, – отметил Валерий Лимаренко.