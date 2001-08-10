Новый светофор появился на перекрестке Мира - Тихоокеанской в Южно-Сахалинске

Светофор, установленный на перекрестке проспекта Мира и улицы Тихоокеанской в Южно-Сахалинске, начнет функционировать во второй половине дня 19 июня.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, утром в пятницу специалисты нанесут соответствующую дорожную разметку, а после обеда запустят и сам светофор. Объект будет работать от кнопки вызова.

"Установка светофора для пешеходов негативно не скажется на пропускной способности проспекта Мира. Организация дорожного движения на перекрестке Тихоокеанская — Мира останется прежней", - говорят в пресс-службе администрации областного центра.

Автомобилистов просят учитывать данные изменения, быть внимательными при движении на данном перекрестке.