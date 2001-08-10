В Южно-Сахалинске продолжается строительство Пограничной от Комсомольской до Горького
В Южно-Сахалинске продолжается строительство Пограничной от Комсомольской до Горького. К работам на объекте протяженностью более 600 метров приступили весной. Как рассказал прораб компании-подрядчика ООО СКФ «Спецстрой» Александр Юн, за это время на участке выполнили значительную часть трудоемких работ, которые являются основными перед укладкой асфальта.
- На данный момент почти завершили оборудовать систему ливневой канализации. На 80% выполнены габионные подпорные конструкции, бетонные — на 60%. На 80% произведен перенос инженерных сетей, в частности, кабелей. Частично сделан рабочий слой, на который будет уложен асфальт. Полностью укладываемся в график производства работ, - отметил Александр Юн.
Напомним, новая дорога будет 4-х полосная шириной 15 метров. Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части составит почти 9000 квадратных метров. Кроме того, предусмотрены площадки для кратковременной стоянки автомобилей, велодорожки и тротуары с двух сторон.
Подрядчику также предстоит установить малые архитектурные формы, бортовые камни, дорожные знаки и светофорную сигнализацию, камеры фото- и видеофиксации, нанести разметку, произвести монтаж наружного освещения, а также выполнить благоустройство, в том числе озеленение.
- Дорога строится для соединения двух крупных транспортных артерий нашего города: улиц Комсомольской и Горького, чтобы разгрузить эти улицы в часы пик. Кроме того, строительство участка позволит обеспечить комфортный подъезд к домам, строящимся в данном районе, — отметил инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Гельд.
Напомним, всего в рамках нацпроекта, который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поставлена задача до 2025 года привести 85% процентов дорог, включенных в южно-сахалинскую агломерацию, в соответствие нормативным требованиям. Для сравнения, на начало 2019 года нормативным требованиям соответствовали 35%, сообщили в администрации города.
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