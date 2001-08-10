Марию Ганченкову назначили новым врио ректора СахГУ

О перспективах развития вуза и старте приемной кампании рассказали на брифинге в СахГУ. Заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков представил врио ректора СахГУ Марию Ганченкову, которая вчера, 18 июня, официально приступила к своим обязанностям.

Новый руководитель университета ставит большие задачи перед коллегами. Упор сделают на трех основных направлениях: наука, образование и международная деятельность. Особое внимание уделят развитию уровней образования – аспирантуры, магистратуры и, прежде всего, бакалавриата. В этом поможет программа двух дипломов, которую реализуют в новом учебном году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщили в правительстве области.

– Запуск программы подталкивает нас к тому, что мы буквально пересматриваем базовый подход к подготовке бакалавров. Для ребят это возможность учиться на интересных направлениях, которые позволят им впоследствии получить интересную высокооплачиваемую работу. Мы закладываем индустриально ориентированный, адаптивный подход. Будем активно вовлекать наших индустриальных партнеров не только в процесс организации практики для студентов, но и разработку образовательных программ. Так университет сможет лучше ощущать потребности, которые возникают у будущего работодателя, – отметила врио ректора СахГУ Мария Ганченкова.

Напомним, в числе направлений, по которым студенты смогут обучаться по программе двух дипломов – ресурсы и экономика Мирового океана; биология и биоинформатика; градостроительство в опасных природных зонах; системы энергоснабжения территорий и городов и их цифровые двойники; технологии промышленной и информационной безопасности; нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование; управление водными биоресурсами; международное право. Фокус АТР; экологический туризм: от проектирования до управления; мехатроника и робототехника; международная экономика. Страны АТР.

Для сотрудничества с ведущими вузами страны предстоит провести масштабную модернизацию в стенах университета.

– Мы хотим построить систему, связанную с наукой, образованием инновациями. Ставим задачу открыть на территории СахГУ «Точку кипения». Она станет большой коммуникационной площадкой для академической молодежи, научного сообщества, бизнеса, органов власти. Для этого предстоит буквально перестроить главный корпус и оснастить его современным оборудованием, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Подробно о программе двух дипломов сейчас рассказывают в муниципалитетах. Встречи с выпускниками школ и их родителями уже прошли в ряде районов и будут продолжены.

Кроме того, с 22 июня СахГУ начнет проводить вебинары по этой теме с участием вузов-партнеров и потенциальных работодателей для будущих выпускников СахГУ. Расписание опубликуют на сайте вуза. Там же доступна информация по вопросам приемной кампании, которая стартует 20 июня и пройдет в этом году в дистанционном формате.