Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2020
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Светофор на Крайней-Мира в Южно-Сахалинске заработает по-новому
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Светофор на Крайней-Мира в Южно-Сахалинске заработает по-новому

Режим работы светофора, расположенного на пересечении улицы Крайней и проспекта Мира в Южно-Сахалинске, в начале следующей недели поменяется, сообщили в администрации города.

Решение приняли в департаменте городского хозяйства совместно с ОГИБДД в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий на том перекрестке. После изменений светофор переведут в 3-фазный режим работы, таким образом будут разграничены потоки транспорта встречного направления.

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