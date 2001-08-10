Светофор на Крайней-Мира в Южно-Сахалинске заработает по-новому

Режим работы светофора, расположенного на пересечении улицы Крайней и проспекта Мира в Южно-Сахалинске, в начале следующей недели поменяется, сообщили в администрации города.

Решение приняли в департаменте городского хозяйства совместно с ОГИБДД в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий на том перекрестке. После изменений светофор переведут в 3-фазный режим работы, таким образом будут разграничены потоки транспорта встречного направления.