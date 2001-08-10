Городской парк приглашает сахалинцев принять участие в акции «Птица памяти»
Городской парк приглашает сахалинцев принять участие в акции «Птица памяти». Она посвящена 79-ой годовщине начала Великой отечественной войны и направлена на объединение жителей города в желании вспомнить эту дату и отдать дань героям, павшим за Родину.
19 и 20 июня на мероприятиях городского парка организаторы установят прозрачные кубы и шаблоны бумажных голубей. Во время проведения мероприятий каждый желающий сможет принять участие в акции, на бумажных птицах необходимо будет написать имя, фамилию и отчество родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны и опустить птицу в куб.
Утром, 22 июня в День памяти и скорби сотрудники городского парка развешают бумажных птиц на одном из деревьев растущем на островке о. Верхнее.
Также в этот день с 10:00 до 16:00 на радио парка будет транслироваться программа «Помните»
Время проведения мероприятий в предстоящие дни:
19 июня – программа «Танцы без границ». Место проведения: танцевальная площадка. Начало в 17: 00 часов.
20 июня – Семейная развлекательная программа «Семья в куче – не страшна и туча». Место проведения: территория кафе «Мама кофе». Начало в 13:00 часов.
В 14 часов на концертной площадке программа выходного дня «Делу - время, потехе - час».
В 17:00 часов танцевальный вечер «В ритме лета» на танцплощадке.
Администрация городского парка рекомендует соблюдать меры безопасности: носить маски, придерживаться социально дистанции.
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