Городской парк приглашает сахалинцев принять участие в акции «Птица памяти». Она посвящена 79-ой годовщине начала Великой отечественной войны и направлена на объединение жителей города в желании вспомнить эту дату и отдать дань героям, павшим за Родину.

19 и 20 июня на мероприятиях городского парка организаторы установят прозрачные кубы и шаблоны бумажных голубей. Во время проведения мероприятий каждый желающий сможет принять участие в акции, на бумажных птицах необходимо будет написать имя, фамилию и отчество родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны и опустить птицу в куб.

Утром, 22 июня в День памяти и скорби сотрудники городского парка развешают бумажных птиц на одном из деревьев растущем на островке о. Верхнее.

Также в этот день с 10:00 до 16:00 на радио парка будет транслироваться программа «Помните»

Время проведения мероприятий в предстоящие дни:

19 июня – программа «Танцы без границ». Место проведения: танцевальная площадка. Начало в 17: 00 часов.

20 июня – Семейная развлекательная программа «Семья в куче – не страшна и туча». Место проведения: территория кафе «Мама кофе». Начало в 13:00 часов.

В 14 часов на концертной площадке программа выходного дня «Делу - время, потехе - час».

В 17:00 часов танцевальный вечер «В ритме лета» на танцплощадке.

Администрация городского парка рекомендует соблюдать меры безопасности: носить маски, придерживаться социально дистанции.

