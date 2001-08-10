Жители Сахалинской области перед поездкой в другие регионы смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска, а также центральных районных больниц в муниципалитетах организуют сбор анализов для сахалинцев и курильчан, которые собираются выехать за пределы региона.

Обследования будут проходить в рабочие дни с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди.

Справка об отрицательном тесте на COVID-19 требуется для въезда в Сахалинскую область, а также во многих субъектах России. Документ также может понадобиться для предъявления по месту лечения в российской клинике или санатории. Эта мера способствует раннему выявлению заболевания и не позволяет распространиться инфекции среди жителей.