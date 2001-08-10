Дожди ждут сахалинцев и на следующей неделе
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, в субботу на островах сохранится циклонический характер погоды. На Сахалине пройдут локальные дожди, температура ночью 3…8°, днем 8…13°. На Курилах также ожидаются осадки, температура 2…7°, днем на юге 7…12°.
В воскресенье и в течение предстоящей рабочей недели на погоду Сахалина окажет влияние антициклон. Он будет располагаться над еще холодным Охотским морем. На острове прогнозируют облачную прохладную погоду, в отдельные дни с небольшими дождями. Температура ночью 2…7°, в долинах центральных районов в первые дни недели возможны заморозки до 1°; днем 10…15°, на восточном побережье 4…9°.
Во второй половине недели на 2-3° будет теплее. На погоду Курильских островов окажут влияние циклоны, смещающиеся по Тихому океану. В отдельные дни ожидаются дожди, температура ночью 3…8°, днем 8…13°, при прояснениях на юге до 16°.
В Южно-Сахалинске в выходные дни существенных осадков не ожидается. Температура ночью 4…6°, днем в субботу 11…13°, в воскресенье 13…15°.
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