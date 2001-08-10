Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Генеральная репетиция парада 20 июня пройдет в Южно-Сахалинске

Генеральная репетиция парада 20 июня пройдет в Южно-Сахалинске

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники состоится в Южно-Сахалинске в предстоящую субботу, 20 июня.

С 09.30 до 12.30 будут закрыты для движения транспорта следующие участки: ул. Горького от Компроспекта до ул. Емельянова, ул. Емельянова от ул. Горького до ул. Комсомольской, ул. Комсомольской от ул. Емельянова до Компроспекта, Компроспекта от ул. Комсомольской до ул. Горького, а также пер. Алтайского от ул. Венской до ул. Горького.

Администрация города просит автомобилистов заранее продумать свои маршруты.

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