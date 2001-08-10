Для хищных птиц в Сахалинском зоопарке сделают искусственную скалу

Хищные птицы в сахалинском зоопарке этой осенью переселятся в новый вольер с искусственной скалой и озером, сообщает RosTender.info.

Сейчас проходит тендер, победитель которого займется художественно-декоративной отделкой вольера для содержания хищных птиц. Эти работы - продолжение комплексной реконструкции зоопарка. Предельная стоимость контракта с подрядчиком составляет почти 11 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Итоги тендера планируют подвести 17 июля.

Согласно его условиям, новый вольер должен быть сдан в конце октября 2020 года. В нем установят декоративную скалу из полимербетона, где для птиц будут созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. В вольере также устроят искусственное озеро для купания птиц, на берегу которого положат декоративный скелет кита. Кроме того, для птиц сделают кормовые площадки, а на стенах вольера появится художественная роспись.