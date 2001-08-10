На опасных медведей экстренно обследуют территории близ лесов в Сахалинской области

В связи с нападением медведя на дачницу в Холмском районе по решению губернатора Валерия Лимаренко оперативно собрали заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из главных итогов совещания – во всех лесничествах группы из числа государственных инспекторов и опытных охотников – общественных инспекторов регионального министерства экологии – приступают к поиску и отстрелу потенциально опасных хищников.

Напомним, накануне оперативная группа «Сахалинских лесничеств» отстрелила медведя, который напал на женщину в Холмском районе. Ранее от лап еще одного хищника пострадал другой сахалинец.

– Принято решение о том, что уже с сегодняшнего дня во всех районах Сахалинской области приступаем к обследованию лесов на наличие близ населенных пунктов потенциально опасных медведей. В случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности, – рассказал министр экологии региона Владимир Корнев.

В ближайшие дни главам районов и их жителям напомнят правила обращения с дикими животными, расскажут об экстренных мерах по предотвращению выхода бурых медведей в населенные пункты.

Руководители муниципальных образований, в свою очередь, в течение ближайшей недели должны объяснить фермерам, дачникам и рыбакам, почему дикое животное идет на контакт с человеком. В ряде случаев причина этого – несанкционированные свалки, использование рыбных отходов в качестве удобрений на огородах, подкармливание медведей. По предварительным данным, именно кормление хищника стало причиной недавней трагедии.

Организациям, работающим в лесу, направлены указания о необходимости соблюдения инструкций по охране труда при выполнении полевых и геодезических работ, методических рекомендаций по организации и проведению туристических походов. Рекомендовано использовать перцовые спреи, пневматические горны, другие отпугивающие медведей устройства.

ГКУ «Сахалинские лесничества» незамедлительно реагирует на каждый случай обращения граждан по факту выхода медведей к людям. На место выезжает оперативная группа, которая анализирует ситуацию, после чего министерство экологии принимает решение в отношении животного.

В случае выхода медведя в населенные пункты и при наличии угрозы жизни и здоровью граждан необходимо обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру: 112.