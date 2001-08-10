Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2020
Сегодня 17:29
69,57|78,00|41,09
Светофор на Крайней-Мира в Южно-Сахалинске заработает по-новому
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд на три недели закроют на участке улицы Карла Маркса

Сквозной проезд на три недели закроют на участке улицы Карла Маркса

Сквозной проезд на три недели закроют на участке улиц Карла Маркса, в районе здания № 24 (рядом с пешеходным переходом) в Южно-Сахалинске.

Ограничения продлятся с 09.00 20 июня до 13 июля включительно. За это время подрядчик капитально отремонтирует теплотрассу, обеспечивающую отоплением несколько административных зданий на улице Амурской. Объезжать этот участок можно по улицам Чехова, Амурской и Асахикава.

- Если специалисты выполнят ремонт раньше, ограничения для движения транспорта будут сняты. По окончании ремонтных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено, - говорят в мэрии областного центра.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения и заранее продумывать маршрут движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?