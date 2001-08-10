Сквозной проезд на три недели закроют на участке улицы Карла Маркса

Сквозной проезд на три недели закроют на участке улиц Карла Маркса, в районе здания № 24 (рядом с пешеходным переходом) в Южно-Сахалинске.

Ограничения продлятся с 09.00 20 июня до 13 июля включительно. За это время подрядчик капитально отремонтирует теплотрассу, обеспечивающую отоплением несколько административных зданий на улице Амурской. Объезжать этот участок можно по улицам Чехова, Амурской и Асахикава.

- Если специалисты выполнят ремонт раньше, ограничения для движения транспорта будут сняты. По окончании ремонтных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено, - говорят в мэрии областного центра.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения и заранее продумывать маршрут движения.