Сквозной проезд на три недели закроют на участке улицы Карла Маркса
Сквозной проезд на три недели закроют на участке улиц Карла Маркса, в районе здания № 24 (рядом с пешеходным переходом) в Южно-Сахалинске.
Ограничения продлятся с 09.00 20 июня до 13 июля включительно. За это время подрядчик капитально отремонтирует теплотрассу, обеспечивающую отоплением несколько административных зданий на улице Амурской. Объезжать этот участок можно по улицам Чехова, Амурской и Асахикава.
- Если специалисты выполнят ремонт раньше, ограничения для движения транспорта будут сняты. По окончании ремонтных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено, - говорят в мэрии областного центра.
Автомобилистов просят учитывать эти изменения и заранее продумывать маршрут движения.
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