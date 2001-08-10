Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2020
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18:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пришкольные детские оздоровительные площадки заработали на Кунашире и Шикотане

Пришкольные детские оздоровительные площадки заработали на Кунашире и Шикотане

На Кунашире и Шикотане заработали пришкольные детские оздоровительные площадки. При Южно-Курильской средней школе площадку посещает 90 детей, при Малокурильской средней школе – более 40 детей и Крабозаводскую среднюю школу – 20 учащихся младших классов, сообщали в адинистрации района.

Для детей организовано трехразовое разнообразное питание, с ними работают опытные воспитатели, вожатые.
Запланированы различные мероприятия, экскурсии по родным островам, а на Кунашире будет организовано и посещение горячих источников.
Площадки будут работать три смены по 21 дню. Кроме этого, на базе Центра образования начал работу лагерь труда и отдыха. При южно-курильской школе искусств, как и в прошлом году, будет работать профильный лагерь с горячим питанием.

С середины июня на Кунашире открылись два палаточных лагеря. Это лагерь «Фрегат» и спортивный лагерь «Чемпион». Здесь будут отдыхать дети двух островов в течение 14 дней. В обоих лагерях планируется две смены.

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