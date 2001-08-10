Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград

В преддверии Дня медработника в России появились две новые государственные награды: первая – орден Пирогова – в честь выдающегося врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова, вторая – медаль Луки Крымского, в миру Валентина Войно-Ясенецкого — хирурга, ставшего священником.

Орден Пирогова будут вручать за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемии или военных действий, а также за заслуги в практической и научной медицине, разработку лекарств, новых методов диагностики и профилактики, за подготовку квалифицированных врачебных кадров. Кроме того, награду смогут получить добровольцы, кто, например, занимался благотворительностью в медучреждениях.

Медалью Луки Крымского будут награждать медработников за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную деятельность.

Обладателями новых госнаград стали 7 медицинских работников Сахалинской области. Все они с первого дня борются с коронавирусной инфекцией, лечат и помогают остановить распространение заболевания, сообщили в правительстве области.

Орденом Пирогова награждены врачи Купина Амина Рифатовна, Солонина Оксана Викторовна, Сычева Виктория Владимировна и Киселева Екатерина Валентиновна.

Медали Луки Крымского удостоены медицинские сестры Варфоломеева Галина Леонидовна, Вялкова Ольга Михайловна и Корсакина Наталья Алексеевна.

Награжденные работают в инфекционном госпитале Долинска, кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике Южно-Сахалинска.

Указ о новых государственных наградах подписал президент РФ Владимир Путин.