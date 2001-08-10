Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград
В преддверии Дня медработника в России появились две новые государственные награды: первая – орден Пирогова – в честь выдающегося врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова, вторая – медаль Луки Крымского, в миру Валентина Войно-Ясенецкого — хирурга, ставшего священником.
Орден Пирогова будут вручать за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемии или военных действий, а также за заслуги в практической и научной медицине, разработку лекарств, новых методов диагностики и профилактики, за подготовку квалифицированных врачебных кадров. Кроме того, награду смогут получить добровольцы, кто, например, занимался благотворительностью в медучреждениях.
Медалью Луки Крымского будут награждать медработников за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную деятельность.
Обладателями новых госнаград стали 7 медицинских работников Сахалинской области. Все они с первого дня борются с коронавирусной инфекцией, лечат и помогают остановить распространение заболевания, сообщили в правительстве области.
Орденом Пирогова награждены врачи Купина Амина Рифатовна, Солонина Оксана Викторовна, Сычева Виктория Владимировна и Киселева Екатерина Валентиновна.
Медали Луки Крымского удостоены медицинские сестры Варфоломеева Галина Леонидовна, Вялкова Ольга Михайловна и Корсакина Наталья Алексеевна.
Награжденные работают в инфекционном госпитале Долинска, кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике Южно-Сахалинска.
Указ о новых государственных наградах подписал президент РФ Владимир Путин.
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