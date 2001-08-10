Представители Агентства по делам молодежи провели встречу с поронайскими общественниками
Специалисты областного Агентства по делам молодежи встретились с поронайскими общественниками. Мероприятие, на котором обсуждались различные проекты в сфере добровольчества, состоялось в кинотеатре «Мир». Участниками встречи стали молодые специалисты, работающие в сфере образования, тренера-общественники и представители волонтерских движений.
Основная часть мероприятия была посвящена проведению патриотического слета «ОСТРОVА2020». C 30 августа по 4 сентября в рамках слета на Сахалине соберутся активисты из 85 регионов. В программе слета – более сотни активностей патриотической направленности, призванных повысить привлекательность островного региона для молодежи. В основную программу слета войдут дискуссии и выступления экспертов по шести направлениям. Также участников ждут экскурсии, фестивали, концерты и творческие встречи.
В ходе встречи поронайских активистов познакомили с информационной площадкой АИС «Молодежь России». С помощью этой системы любой молодой человек может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также на грантовые конкурсы.
Поговорили на встрече о форумах, творческих проектах и конкурсах. Одним из масштабных конкурсов среди школьников является «Большая перемена». Участниками могут стать выпускники 8,9,10 классов. Среди призов, которые могут получить победители – 1 миллион рублей на обучение в ВУЗе.
Также обсуждали развитие сельскохозяйственной деятельности и молодежного предпринимательства, сообщили в региональном Минспорта.
В конце мероприятия рассмотрели образовательную программу «Добрые остроVa». Программа занимается вовлечением молодежи в добровольческую деятельность, развитие муниципалитетов, повышение компетенции организаторов добровольческой деятельности и повышение качества мероприятий для молодежи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?