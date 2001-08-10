Представители Агентства по делам молодежи провели встречу с поронайскими общественниками

Специалисты областного Агентства по делам молодежи встретились с поронайскими общественниками. Мероприятие, на котором обсуждались различные проекты в сфере добровольчества, состоялось в кинотеатре «Мир». Участниками встречи стали молодые специалисты, работающие в сфере образования, тренера-общественники и представители волонтерских движений.

Основная часть мероприятия была посвящена проведению патриотического слета «ОСТРОVА2020». C 30 августа по 4 сентября в рамках слета на Сахалине соберутся активисты из 85 регионов. В программе слета – более сотни активностей патриотической направленности, призванных повысить привлекательность островного региона для молодежи. В основную программу слета войдут дискуссии и выступления экспертов по шести направлениям. Также участников ждут экскурсии, фестивали, концерты и творческие встречи.

В ходе встречи поронайских активистов познакомили с информационной площадкой АИС «Молодежь России». С помощью этой системы любой молодой человек может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также на грантовые конкурсы.

Поговорили на встрече о форумах, творческих проектах и конкурсах. Одним из масштабных конкурсов среди школьников является «Большая перемена». Участниками могут стать выпускники 8,9,10 классов. Среди призов, которые могут получить победители – 1 миллион рублей на обучение в ВУЗе.

Также обсуждали развитие сельскохозяйственной деятельности и молодежного предпринимательства, сообщили в региональном Минспорта.

В конце мероприятия рассмотрели образовательную программу «Добрые остроVa». Программа занимается вовлечением молодежи в добровольческую деятельность, развитие муниципалитетов, повышение компетенции организаторов добровольческой деятельности и повышение качества мероприятий для молодежи.