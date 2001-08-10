Сахалинский центр технических видов спорта выпустил курсантов

Сахалинский центр технических видов спорта подарил выпускникам самолётной секции памятные значки "Крылья". В этом году они завершили двухгодичный курс.

Праздничное мероприятие курсанты открыли показательными полетами на самолете Tecnam P2002 Sierra, сообщили в региональном минстпорта.

После этого руководитель центра Дмитрий Третьяков и тренерский состав поздравили ребят, а также вручили им свидетельства об освоении программы лётной спортивной подготовки и лётные книжки.

Напомним, что в самолётную секцию центра объявлен набор. Прием документов осуществляется до 28 июня 2020 года по адресу: проспект Победы, 132 , каб. 104. Тел. 45-80-25