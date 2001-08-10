За отказ оплатить выходной день 1 июля работодателей могут наказать

Если работодатель откажется оплачивать сотрудникам выходной день 1 июля, когда в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, его могут оштрафовать. Потому что это грубое нарушение трудовых прав сотрудника, а значит, его можно оспорить в суде, рассказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет "360°".

«Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права… Я сейчас просто хочу сказать, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать то, что положено», — отметил он.

Кроме того, сотрудник при подаче иска в суд может потребовать оплаты за моральный ущерб. Гражданам, в свою очередь, будет оказана помощь по взысканию этих средств, если работодатели будут нарушать их права. К этому вопросу должна подключиться прокуратура и трудовые инспекции.

Крашенинников напомнил, что выходной в России будет только 1 июля, а вот проголосовать граждане могут с 25 июня.