Сахалинцы бесплатно позанимались йогой на

Еженедельные занятия йогой на свежем воздухе стартовали на средней станции СТК «Горный воздух» Южно-Сахалинска. Тренировки будут проходить по субботам в 10:30, однако для первого занятия было сделано исключение – его провели в воскресенье и приурочили к Международному дню йоги, который отмечается сегодня, 21 июня.

Как рассказали в пресс-службе областного Минспорта, бесплатные занятия по йоге проходят в Южно-Сахалинске уже не первый год. С 2018-го года бессменным тренером на них выступает Евгения Терещенко.

- Ежегодно у йоги растёт число поклонников среди сахалинцев. По личным наблюдениям могу отметить, что те, кто начинал ходить на занятия ещё два года назад, продолжают посещать их до сих пор, — рассказала Евгения Терещенко.

Преподаватель отмечает, что йога помогает людям настроиться на новую волну, учит слушать и слышать себя. Полуторачасовые занятия на свежем воздухе не только расслабляют тело, но и поддерживают его в тонусе. С тренером согласны и сахалинцы, посещающие занятия.

- Йога полезна не только для здоровья, но и для саморазвития, духовного восприятия человека, проработки подсознания и сознания. Это целая философия, а не просто фитнес-тренировка, — поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Владислава Бабийчук.

- Йога – это для души и настроения. Я сама занимаюсь ей, мои друзья и знакомые тоже. От них я и узнала о том, что на «Горном воздухе» стартовали такие замечательные тренировки, — рассказала южносахалинка Любовь Кайгородова.

Отметим, что на территории СТК «Горный воздух» проходят занятия не только для любителей йоги. Каждое воскресенье в 10:30 на площадке средней станции комплекса стартуют бесплатные тренировки по общефизической подготовке. А в 12:00, также по воскресеньям, на нижней станции начинаются открытые тренировки по маунтинбайку. Подъём по канатной дороге с нижней до средней площадки в эти дни с 10:00 до 10:20 бесплатный.