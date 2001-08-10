Сахалинцы бесплатно позанимались йогой на "Горном воздухе"
Еженедельные занятия йогой на свежем воздухе стартовали на средней станции СТК «Горный воздух» Южно-Сахалинска. Тренировки будут проходить по субботам в 10:30, однако для первого занятия было сделано исключение – его провели в воскресенье и приурочили к Международному дню йоги, который отмечается сегодня, 21 июня.
Как рассказали в пресс-службе областного Минспорта, бесплатные занятия по йоге проходят в Южно-Сахалинске уже не первый год. С 2018-го года бессменным тренером на них выступает Евгения Терещенко.
- Ежегодно у йоги растёт число поклонников среди сахалинцев. По личным наблюдениям могу отметить, что те, кто начинал ходить на занятия ещё два года назад, продолжают посещать их до сих пор, — рассказала Евгения Терещенко.
Преподаватель отмечает, что йога помогает людям настроиться на новую волну, учит слушать и слышать себя. Полуторачасовые занятия на свежем воздухе не только расслабляют тело, но и поддерживают его в тонусе. С тренером согласны и сахалинцы, посещающие занятия.
- Йога полезна не только для здоровья, но и для саморазвития, духовного восприятия человека, проработки подсознания и сознания. Это целая философия, а не просто фитнес-тренировка, — поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Владислава Бабийчук.
- Йога – это для души и настроения. Я сама занимаюсь ей, мои друзья и знакомые тоже. От них я и узнала о том, что на «Горном воздухе» стартовали такие замечательные тренировки, — рассказала южносахалинка Любовь Кайгородова.
Отметим, что на территории СТК «Горный воздух» проходят занятия не только для любителей йоги. Каждое воскресенье в 10:30 на площадке средней станции комплекса стартуют бесплатные тренировки по общефизической подготовке. А в 12:00, также по воскресеньям, на нижней станции начинаются открытые тренировки по маунтинбайку. Подъём по канатной дороге с нижней до средней площадки в эти дни с 10:00 до 10:20 бесплатный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?