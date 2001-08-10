Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня

Перекресток улиц Больничная и Читинская (поворот к Сахалинской областной клинической больнице) в Южно-Сахалинске с 23 июня закрывают для движения транспорта.

Как сообщают в администрации областного центра, продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Больничной от пр. Мира до ул. Ленина. В течение примерно двух месяцев заезд на территорию Сахалинской областной больницы будет осуществляться со стороны пр. Мира.

На время действия ограничений общественный транспорт (маршруты №15 и 34) двигается по ул. Авиационной.