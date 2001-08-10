Минздрав поддержал предложения «Единой России» по новым льготам для врачей
Инициативы партии по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в преддверии Дня медработника.
«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан».
«Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек», — сказал Андрей Турчак.
Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.
«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными.
«Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в детские сады — это тоже очень важный элемент, поскольку это дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым социальную функцию свою обеспечить в полном объеме», — сказал Михаил Мурашко и отметил, что все меры нужно поддерживать.
Кроме того, министр поблагодарил «Единую Россию» за помощь медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была направлена в регионы, которые по оценкам Минздрава, в этом более всего нуждались — это республика Алтай, Тыва, Дагестан, Карелия, Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Алтайский край, Псковская и Курганская области, а также другие регионы. Кроме того, партия закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».
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