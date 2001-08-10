Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Курильчанам предлагают присоединиться к акции «Свеча памяти»

Курильчанам предлагают присоединиться к акции «Свеча памяти»

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти».

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой ежегодно зажигают свечи в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется с светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар.

22 июня в 21:00 в целях сохранения памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» приглашает всех неравнодушных граждан принять участие во Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» и возложении цветов у памятного знака «Слава героям».
Справки по телефону: 8 (42455) 22 - 571.

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