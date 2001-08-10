Память погибших в Великой Отечественной войне почтили на Сахалине и Курилах
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили на Сахалине и Курилах. Представители исполнительной власти, депутаты, военные, участники общественных организаций, жители и гости острова собрались на площади Славы в областном центре.
Напомним, 22 июня ознаменовали как День памяти и скорби. В этот день в 1941 году на территорию России вторглись войска фашистской Германии. Началась война, которая продлилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 27 миллионов жителей СССР. Поэтому каждый год 22 июня люди приходят с цветами к мемориалам и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.
– События тех лет – это не просто строчки в учебнике истории, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Война до сих пор отзывается болью незаживших ран, разрушенных семей, оборванных судеб. Важно бережно сохранить и передать последующим поколениям правду о преступлениях гитлеровцев и их пособников, о подвиге наших отцов и дедов, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом. Это нужно живым, чтобы извлечь уроки из прошлого и не допустить повторения в будущем.
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий провел литию в память о павших на полях сражений. После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к Вечному огню, сообщили в правительстве области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?