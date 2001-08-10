Память погибших в Великой Отечественной войне почтили на Сахалине и Курилах. Представители исполнительной власти, депутаты, военные, участники общественных организаций, жители и гости острова собрались на площади Славы в областном центре.

Напомним, 22 июня ознаменовали как День памяти и скорби. В этот день в 1941 году на территорию России вторглись войска фашистской Германии. Началась война, которая продлилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 27 миллионов жителей СССР. Поэтому каждый год 22 июня люди приходят с цветами к мемориалам и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.

– События тех лет – это не просто строчки в учебнике истории, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Война до сих пор отзывается болью незаживших ран, разрушенных семей, оборванных судеб. Важно бережно сохранить и передать последующим поколениям правду о преступлениях гитлеровцев и их пособников, о подвиге наших отцов и дедов, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом. Это нужно живым, чтобы извлечь уроки из прошлого и не допустить повторения в будущем.

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий провел литию в память о павших на полях сражений. После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к Вечному огню, сообщили в правительстве области.