Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
В интерактивном пространстве Сахалинской области запущен проект – электронный мониторинг цен на социально значимые товары. Речь идет о продуктах первой необходимости, которые входят в потребительскую корзину. В открытом доступе на сайте сахмонитор.рф с помощью интерактивной карты каждый житель области сможет увидеть цены в магазинах региона и в каком населенном пункте они выше или ниже. Доступность цен для населения поможет создать здоровую конкуренцию среди предприятий торговли Сахалинской области.
Основная цель проекта – информирование населения о ценах в различных торговых объектах. Таким образом, каждый житель островного региона сможет определить для себя, где и по какой цене ему сегодня выгоднее приобрести товар. В условиях пандемии коронавируса данный сервис позволит покупателям оперативно ориентироваться в ценах, не выходя из дома, а бизнесу даёт возможность привлечь большее количество покупателей, сделав более выгодное предложение.
Если кликнуть на карте на обозначенный магазин «Верный», то можно увидеть стоимость некоторых видов товара. Например, капуста белокочанная реализуется по цене 60 руб. за кг, картофель по 35 руб. за кг, крупа гречневая весовая по 65 руб. за кг. Аналогичный товар в магазине «Снежинка» обойдется покупателям чуть дороже.
Сахалинская торгово-промышленная палата заключила соглашение с администрациями муниципальных образований Сахалинской области. Это позволит расширить географию данного проекта и её участников. На сегодняшний день на сайте сахмонитор.рф размещены данные о товарах более 150 торговых объектов. Специалисты администраций муниципальных образований островного региона сегодня помогают организовать передачу информации о ценах на объектах торговли каждого населенного пункта. Такой подход позволяет оперативно анализировать изменение цены, а также отслеживать предприятия, где происходит завышение стоимости товаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Работа по внедрению автоматизированного мониторинга цен на социально значимые продукты питания продолжается. Все больше предпринимателей оценивают экономическую коньюктру и применяют современные информационные технологии при ведении бизнеса. Торговых объектов на интерактивной карте появляется больше, а значит создаются благоприятные условия для сахалинского покупателя.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?