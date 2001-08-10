Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте

В интерактивном пространстве Сахалинской области запущен проект – электронный мониторинг цен на социально значимые товары. Речь идет о продуктах первой необходимости, которые входят в потребительскую корзину. В открытом доступе на сайте сахмонитор.рф с помощью интерактивной карты каждый житель области сможет увидеть цены в магазинах региона и в каком населенном пункте они выше или ниже. Доступность цен для населения поможет создать здоровую конкуренцию среди предприятий торговли Сахалинской области.

Основная цель проекта – информирование населения о ценах в различных торговых объектах. Таким образом, каждый житель островного региона сможет определить для себя, где и по какой цене ему сегодня выгоднее приобрести товар. В условиях пандемии коронавируса данный сервис позволит покупателям оперативно ориентироваться в ценах, не выходя из дома, а бизнесу даёт возможность привлечь большее количество покупателей, сделав более выгодное предложение.

Если кликнуть на карте на обозначенный магазин «Верный», то можно увидеть стоимость некоторых видов товара. Например, капуста белокочанная реализуется по цене 60 руб. за кг, картофель по 35 руб. за кг, крупа гречневая весовая по 65 руб. за кг. Аналогичный товар в магазине «Снежинка» обойдется покупателям чуть дороже.

Сахалинская торгово-промышленная палата заключила соглашение с администрациями муниципальных образований Сахалинской области. Это позволит расширить географию данного проекта и её участников. На сегодняшний день на сайте сахмонитор.рф размещены данные о товарах более 150 торговых объектов. Специалисты администраций муниципальных образований островного региона сегодня помогают организовать передачу информации о ценах на объектах торговли каждого населенного пункта. Такой подход позволяет оперативно анализировать изменение цены, а также отслеживать предприятия, где происходит завышение стоимости товаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Работа по внедрению автоматизированного мониторинга цен на социально значимые продукты питания продолжается. Все больше предпринимателей оценивают экономическую коньюктру и применяют современные информационные технологии при ведении бизнеса. Торговых объектов на интерактивной карте появляется больше, а значит создаются благоприятные условия для сахалинского покупателя.