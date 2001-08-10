Сахалинцы, выезжающие за пределы региона, бесплатно сдают анализы на коронавирус
Сахалинцы, выезжающие за пределы региона, бесплатно сдают анализы на коронавирус. За три дня исследование прошли 32 жителя области, кому по месту прибытия необходима справка об отсутствии инфекции.
Согласно федеральным нормативам, бесплатное тестирование предусмотрено для заболевших, контактных и прибывших в регион. В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко перечень таких категорий граждан расширили. Анализ могут сдать сахалинцы и курильчане перед поездкой, если по месту прибытия требуется документ об отрицательном тесте на коронавирус.
Обследование в Южно-Сахалинске организовано на базе консультативно-диагностического центра. Здесь специально выделили помещение для этих целей, чтобы пациенты не пересекались с людьми, которые обращаются в медицинское учреждение по другим поводам, сообщили в правительстве области.
Жительнице областного центра Наталье Воеводиной справка потребовалась для отдыха в санатории в Белокурихе.
– Сначала думала обратиться в частную лабораторию. А потом увидела, что можно пройти в КДЦ и получить справку. В субботу сдала анализы, – поделилась южносахалинка.
Пройти диагностическую процедуру можно в будние дни, с 9:00 до 12:00, в порядке живой очереди. У пациентов берут мазки из носо- и ротоглотки. Готовность анализов – в течение трех суток.
Для жителей районов области аналогичное обследование организовано по месту жительства – в центральных районных больницах.
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