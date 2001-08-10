Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов

По поручению губернатора Валерия Лимаренко содержание придомовых территорий проверяет областная госжилинспекция. За 2 недели специалисты обследовали почти 2 тысячи объектов во всех районах островного региона. Выявлено 112 нарушений, вынесено 28 предостережений.

В первую очередь инспекторы обращают внимание на уборку территорий от мусора и своевременный покос травы. Ранее рекомендации по выполнению этой работы были направлены главам местных администраций.

– Руководителям управляющих компаний региона следует внимательно относиться к исполнению этих обязательных требований. Особенно сейчас – в период пандемии. Как всем известно, мусор – это источник различных инфекций, в том числе – коронавирусной, – отметил заместитель руководителя Госжилинспекции Сахалинской области Дмитрий Цуканов.

Управляющим компаниям, которые не содержат придомовые территории в чистоте, грозят штрафы: для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических– от 250 до 300 тысяч.