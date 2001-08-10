Тихоокеанское
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов

Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов

По поручению губернатора Валерия Лимаренко содержание придомовых территорий проверяет областная госжилинспекция. За 2 недели специалисты обследовали почти 2 тысячи объектов во всех районах островного региона. Выявлено 112 нарушений, вынесено 28 предостережений.

В первую очередь инспекторы обращают внимание на уборку территорий от мусора и своевременный покос травы. Ранее рекомендации по выполнению этой работы были направлены главам местных администраций.

– Руководителям управляющих компаний региона следует внимательно относиться к исполнению этих обязательных требований. Особенно сейчас – в период пандемии. Как всем известно, мусор – это источник различных инфекций, в том числе – коронавирусной, – отметил заместитель руководителя Госжилинспекции Сахалинской области Дмитрий Цуканов.

Управляющим компаниям, которые не содержат придомовые территории в чистоте, грозят штрафы: для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических– от 250 до 300 тысяч. 

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