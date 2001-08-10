Тихоокеанское
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти

Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти

22 июня на Кунашире в пгт Южно-Курильск и на Шикотане в селе Крабозаводское состоялись траурные митинги в честь печальной даты – 79-ой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, когда 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на СССР.

Ни один житель Советского Союза не остался в стороне, включая и жителей Южных Курил. Война буквально вошла в каждую семью. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан.

В Южно-Курильске  об этом говорили в своих коротких выступлениях мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, председатель Собрания Сергей Бондарев, участник трудового фронта Федор Тароев, председатель общественной организации «Дети войны» Любовь Кирсанова, настоятель южно-курильского православного храма иерей Александр Брагин.

Хотя на Кунашире весь день лил дождь, на митинг собралось достаточно много жителей райцентра.  Война 1941-1945 годов коснулась каждой  курильской семьи. Среди присутствующих не было равнодушных. В заключение митинга к памятному знаку «Слава героям» были возложены цветы и зажжены свечи памяти.
В селе Крабозаводском на Шикотане на митинге выступили руководитель администрации с. Крабозаводское Игорь Макаров, командир отряда пограничных сторожевых кораблей о. Шикотан Анатолий Дзюба.
На митинге присутствовали депутаты Собрания МО «Южно-Курильский городской округ», жители двух шикотанских сел. Они возложили цветы к памятнику «Воину-освободителю», а также зажгли свечи памяти.

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