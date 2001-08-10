В Невельске десятки горожан зажгли лампады в сквере погибших воинов
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби проходит общенациональная акция «Свеча памяти», в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. Невельчане разных возрастов - активная молодежь и неравнодушные граждане сегодня в десять вчера пришли к стеле в сквер погибших воинов, чтобы принять участие в акции «Свеча памяти». С двумя зажженными свечами прибыл и мэр Невельского округа Алексей Шабельник.
- Я горжусь подвигом своих дедов - Николай Шабельник, прошел всю войну, был ранен в Чехословакии, награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу», а Василий Грачев воевал на Дальнем Востоке, в Манчжурии, награжден медалью «За отвагу», - сказал А. Шабельник. И сколько бы ни прошло времени, дата 22 июня не может не тронуть сердце, память об этом дне, перевернувшем жизнь огромной страны, должна передаться из поколения в поколение.
В память о погибших солдатах, не вернувшихся с полей сражений были зажжены свечи и лампады, из которых было выложено слово «СПАСИБО»! Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе администрации Невельского городского округа.
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