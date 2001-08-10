Регистрацию на форум

Регистрацию на молодежный форум "ОстроVa - 2020" продлили до 30 июня. Напомним, он пройдет в рамках одноименного слета на Сахалине с 30 августа по 4 сентября, в программе которого — более 100 активностей. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, кто заинтересован и стремится стать вкладом в развитие России. Зарегистрироваться можно через сайт "Молодежь России".

Как рассказывают в региональном правительстве, провести "ОстроVа" планируют в новом формате.

Кроме деловой части, участников ждут экскурсии и пешие прогулки, театральные постановки и арт-фестивали, концерты, гастрофесты, интерактивные площадки по всему городу, пледовая вечеринка на склоне горы с видом на вечерние огни Южно-Сахалинска. Отдельная возможность – общение с местными лидерами сообществ и представителями редких профессий.