Регистрацию на форум "ОстроVa - 2020" продлили для сахалинцев
Регистрацию на молодежный форум "ОстроVa - 2020" продлили до 30 июня. Напомним, он пройдет в рамках одноименного слета на Сахалине с 30 августа по 4 сентября, в программе которого — более 100 активностей. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, кто заинтересован и стремится стать вкладом в развитие России. Зарегистрироваться можно через сайт "Молодежь России".
Как рассказывают в региональном правительстве, провести "ОстроVа" планируют в новом формате.
Кроме деловой части, участников ждут экскурсии и пешие прогулки, театральные постановки и арт-фестивали, концерты, гастрофесты, интерактивные площадки по всему городу, пледовая вечеринка на склоне горы с видом на вечерние огни Южно-Сахалинска. Отдельная возможность – общение с местными лидерами сообществ и представителями редких профессий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские управляющие компании заплатят штрафы за некачественную уборку дворов
10:12 Сегодня Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»
10:42 Сегодня Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Жители Кунашира и Шикотана зажгли свечи памяти
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
17:12 16 Июня Глава региона Валерий Лимаренко сегодня посетил пункт для голосования
15:04 18 Июня Решение об открытии летнего оздоровительного лагеря в школе № 8 Южно-Сахалинска примут 19 июня
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:34 Вчера Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
- 12:04 Вчера Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?